В Белгородской области отражены две попытки боевиков прорваться на российскую территорию. А в Курской подразделения группировки "Север" овладели укрепленными позициями ВСУ и взяли в клещи село Гуево, а заодно перекрыли трассу снабжения вооруженных формирований Украины.

С воздуха нашим наземным войскам помогает армейская авиация. Экипаж Ка-52М нанес удар по скоплению боевиков и бронетехники в одном из приграничных районов. После ювелирной работы "Аллигатора" все выявленные разведкой цели уничтожены.

Группировка "Север" продолжает выбивать противника с нашей территории. О том, как шло освобождение населенных пунктов, рассказали непосредственные участники. В одном из боев отличился экипаж танка Т-72. Перед ним была поставлена сложная задача - ликвидировать вражеские средства РЭБ, чтобы наши беспилотники могли спокойно работать на этом направлении. Позиция противника была разгромлена. И хотя боевики огрызаются при помощи ударных дронов, успешно показывают себя в деле и наши артиллеристы.

На южнодонецком направлении осложняют жизнь неонацистам расчеты fpv-дронов группировки "Восток". На опорники боевиков падают кумулятивные и осколочно-фугасные боеприпасы. Наши "птички" буквально пробивают оборону ВСУ, обеспечивая продвижение штурмовым отрядам. Операторы БПЛА способны поражать даже движущиеся вражеские цели на расстоянии в десятки километров.