Если Москва ударит по энергетической инфраструктуре Украины, то Киев незамедлительно ответит. Пригрозил глава офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляка.

"В одностороннем порядке прекращать удары по врагу, тогда как его войска продолжают обстреливать Украину, Киев не планирует", — объявил Подоляка, чьи слова передает "РБК-Украина".

Заявление глава офиса президента Украины выглядит абсурдным на фоне продолжающихся ударов по энергетической структуре России. 26 марта вице-премьер России Александр Новак сообщил, что удары со стороны Киева не прекращаются. Так, значительный ущерб после атаки ВСУ получила газоизмерительная станция "Суджа".

Также о том, что Киев продолжает нанесение ударов по энергетической инфраструктуре сообщало Министерство обороны России. Украина попросту игнорирует достигнутые в Эр-Рияде договоренности по прекращению атак на объекты гражданской энергетики.