Путин принял участие в съезде "Движения первых". Главное

Россия не должна замыкаться на прошлом, каким бы героическим оно ни было, а смотреть вперед и строить будущее - но на фундаменте, который нам достался от предков. Владимир Путин заявил об этом на заседании наблюдательного совета "Движения первых". Оно прошло на площадке Национального центра "Россия", где сегодня открылся съезд этой молодежной организации. Президент выступил перед его участниками, определив главную задачу движения, в котором уже участвуют более 11 миллионов молодых людей.

Владимир Путин, конечно же, и сам в курсе. Но посмотреть на достижения страны всегда полезно даже президенту. И особенно подрастающему поколению - самые активные собрались в Национальном выставочном центре "Россия". Для них и экспозиция. Но не только.

Для этих молодых людей "дружба" и "единство" - не просто слова, это жизненная философия. Они точно знают, что хотят быть полезными для страны и общества. В зале Национального центра "Россия" - активисты "Движения первых". Со сцены их приветствует президент.

"Одна из главных задач - помочь молодым людям, вам и вашим сверстникам, найти своё место в жизни. Потому что, если человек в начале пути находит это движение к цели для себя более оптимальное, то это залог успеха. А успеха хочет практически каждый человек, даже если он думает, что ему ничего не нужно", - отметил Путин.

А этим ребятам нужно многое, и они готовы идти к цели. "Движение первых" - организация детей и молодёжи, созданная почти три года назад по инициативе главы государства. Задача - воспитание и организация досуга на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей. И объединяет участников движения любовь к Родине.

"Необходимо и дальше наращивать, совершенствовать инфраструктуру движения – оно, подчеркну, должно быть везде, где есть дети, подростки, создавать для ребят единую, целостную, взаимосвязанную систему по месту жительства, учёбы, в школах, колледжах, вузах, в организациях дополнительного образования, в детских оздоровительных лагерях. Особая роль здесь, конечно, принадлежит советам по воспитанию. У нас в последние годы это направление развивается всё больше и больше, мы уделяем этому всё больше и больше внимания", - отметил Путин.

После торжественной части Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета "Движения первых". На повестке - планы развития. Рассказывая о том, что уже сделано, президент шутит - в организации 11 миллионов человек - приличная "армия". А её для воспитания нужны наставники, проверенные в бою.

"Особо отмечу, что среди наставников появляется всё больше участников специальной военной операции. Это очень важно, что ветераны боевых действий, люди разных национальностей, возрастов, профессий, которые вместе встали на защиту Родины, стоят рядом в самом важном, самом основном деле для будущего России – в деле воспитания детей и подростков", - сказал Путин.

Среди таких героев - Владислав Головин, известный под позывным "Струна". Герою России, гвардии старшему лейтенанту всего 27 лет, он сам ещё молодёжь.

Никита из республики Коми - из семьи военных, когда вырастет собирается в Суворовское училище. Любит танки и дроны. Уверенным тоном мальчик заявляет президенту - его школе нужен новый кружок.

Участие в "Движении первых" - абсолютно добровольное. Это даже не организация - почти семья. Здесь все вместе: дети, учителя, наставники, родители. И цель у всех одна - каждый день становиться лучшей версией себя.