ЕС начал отказываться от идеи отправки войск на Украину

Страны Евросоюза склоняются к отказу от идеи отправки войск на Украину. Теперь рассматриваются варианты альтернативной поддержки Киева, передает Reuters.

Как сообщили агентству европейские источники, в ЕС пытаются переосмыслить то, что они делают, чтобы прийти к чему-то более разумному. Идея отправки войск была привлекательной, когда Украина находилась в более выгодном положении. Однако сейчас, учитывая ситуацию на земле и политику новой администрации США, это выглядит сомнительным шагом.

Также, по данным источников, инициативе мешает жесткое противодействие со стороны России. В то же время, отход от этих планов не означает, что отдельные страны не будут размещать солдат на Украине. В частности, документ, подготовленный ко встрече лидеров европейских стран по Украине в Париже 27 марта, все еще допускает ввод на Украину контингента - при поддержке США.