"Он такой замечательный!" Проклова согласилась играть в одном спектакле с Ефремовым

Михаил Ефремов выйдет из колонии уже через две недели. Коллеги актера разделились на два лагеря — одни с нетерпением ждут встречи, а другие заявляют, что артиста следует оставить за решеткой.

Среди тех, кто поддержал Михаила Олеговича, оказалась звезда фильма "Мимино" Елена Проклова. Она назвала Ефремова замечательным актером. Проклова ответила на вопрос, будет ли играть в одном спектакле с вышедшим из колонии по УДО коллегой, если такая возможность предоставится.

"Конечно, буду! Он такой замечательный актер", — призналась она.

Михаил Ефремов сможет вернуться в Москву 9 апреля. Актер после освобождения собирается в первую очередь заняться своим здоровьем. Во время пребывания в колонии у него обострились некоторые заболевания, в том числе хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Возвращаться в кино или на сцену Михаил Олегович пока и не думает, пишет NEWS.Ru.