Руководство ЗАЭС опровергло данные Киева о повреждении резервуара

Информация о повреждении топливного резервуара на Запорожской АЭС, которую распространяет украинский МИД в телеграм-каналах и соцсетях - фейк. Заявление распространила пресс-служба ЗАЭС.

В заявлении приводится комментарий директора станции Юрия Черничука. По его словам, объект находится в безопасном состоянии, условия безопасной эксплуатации соблюдаются в полном объеме. Радиационный фон не превышает установленных норм. Информация о повреждении топливных резервуаров является лживой, заключил директор.

МИД России накануне заявил, что совместная эксплуатация ЗАЭС с другими странами, особенно членами НАТО, невозможна. Ведомство прокомментировало спекуляции некоторых СМИ о возможности контроля над станцией другими государствами.