В Литве после завершения учений погибли четверо американских солдат

В Литве найдены мертвыми четверо военнослужащих армии США. Они погибли после завершения тактических учений на центральном полигоне армии Литвы в Пабраде.

Известно, что военные выехали с учений накануне, 25 марта, на гусеничном транспортном средстве. После этого их никто не видел. Солдаты были объявлены в розыск, а 26 марта после продолжительных поисков машину обнаружили в болоте. Военные не успели выбраться из транспортного средства, они погибли.

О пропаже солдат сообщало объединенное командование ВС США в Европе и Африке. Указывалось, что все они участвовали в плановых тактических учениях и являлись военнослужащими 1-й бригады 3-й пехотной дивизии, пишет литовский новостной портал Lrytas.