Залужный рассказал о планах "дойти до Москвы"

Планы некоторых украинских политиков дойти до Москвы оценил бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Он признал, что украинская армия не имеет для этого достаточно сил.

Как сказал Залужный, выступая перед студентами во Львове, на всей Украине не хватит людей для такой операции. По оценкам экс-главкома, живой силы не хватит, даже если в армию начнут призывать девушек – настолько должны быть растянуты войска, приводит его слова издание "Страна.ua".

Залужный подчеркнул, что ситуацию на фронте нужно оценивать объективно. Ранее некоторые политики киевского режима заявляли о планах захватить российские регионы – в частности, Кубань. Один из них обещал "пить кофе на набережной Ялты" и прокатиться по Красной площади Москвы на "Абрамсе".