Мир до того сошел с ума, что пора заглянуть в стеклянный шар. Здравый смысл и простая логика здесь больше не живут. По крайней мере, на отдельных территориях.

Как только Россия и Америка продемонстрировали миру, что здравый смысл у них есть, договариваться способны и украинский конфликт нужно заканчивать, проснулись сумасшедшие всех мастей. "Президент Трамп сегодня мировой лидер. Это мировая держава. Я не думаю, что Россия сегодня мировая держава", - это сказал уже бывший бельгийский премьер Александр де Кроо. То-то Трамп, мировой лидер, все с Путиным говорит. Европейским обидно. Как тут быть? В стеклянный шар смотреть.

Кшиштофа Яцковского, польского ясновидящего, цитирует пресса. Ну правда, не политиков же цитировать. Ясновидящий Яцковский смело заглянул в будущее и выдал, как сейчас говорят, базу. Путин обманет Трампа, чтобы дать ему возможность атаковать в том числе Иран. Дальше интереснее: "Америке нечего продавать. Ее промышленность основана на ВПК. Ее единственная сила в том, что она предлагает защиту другим странам, которые дорого за это платят".

Правда, сжиженный газ Америка Европе успешно продает, электрокары клепает, космические корабли запускает. А так да, ничего не производит, ничего не продает. Аналитик...

Политики, собственно, не многим лучше. Они ж и Россию уже порвали в клочья, экономики нет. А Трамп все Путину звонит. Не в Париж и не в Лондон. Но надо себя уговорить, что сил-то еще много. И каждый британский премьер грозился поддерживать войну до последнего украинца.

Джордж Гэллоуэй, британский политический деятель, писатель, журналист, редкий для тамошних краев образец здравомыслия, отметил: даже если посадить Зеленского на плечи Макрона, а Макрона на плечи нынешнего британского премьера Стармера, Наполеона не выйдет. Вся надежда на ясновидящих.