Зеленский прибыл в Париж на встречу с Макроном

Владимир Зеленский прибыл в Париж. Украинскому изданию "Общественное" об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

По данным пресс-службы, Зеленский планирует встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Какие именно темы буду обсуждать политики, представитель главы киевского режима не уточнил.

Зеленский ранее отказался общаться с Макроном по телефону. Во время пресс-конференции, которую транслировали в прямом эфире, украинский лидер снял трубку и на английском языке объяснил французскому президенту, что очень занят, пообещав перезвонить позже. В Елисейском дворце спустя сутки заявили, что Макрон Зеленскому в тот день не звонил.