Волочкова высказалась о нищей семье жениха дочери

Единственная наследница Анастасии Волочковой выходит замуж. Свадьба Ариадны состоится ровно через месяц, но торжество уже омрачено скандалами.

Сначала балерина публично сцепилась с мачехой Ариадны, а позже журналисты узнали, что девушка приукрасила доходы своего жениха. Теперь светские сплетники обсуждают, что у будущего зятя Волочковой нет за душой ни гроша. Говорят, что Никита подрабатывает репетиторством, а его семья испытывает финансовые трудности — якобы отец даже вынужден работать в такси.

"Бедный у нее муж будет — богатый, мне пофигу. Если он любит, то Слава Богу. Деньги разве имеют значение какое-либо в жизни?" — прокомментировала слухи Волочкова.

Балерина отметила, что уважает выбор дочери. "Это ли не счастье: быть любимой и любить? Вот что я хочу вам сказать", — заявила Анастасия.

Более того, бывшая прима Большого театра упрекнула народ в том, что все помешались на деньгах. "Я 20 лет всех бесплатно приглашаю на свои спектакли, играю и выступаю для публики… А потом восстанавливаюсь после этого. А вы говорите, что у него родители там какие-то не такие, что я якобы кого-то выдаю замуж?" — возмутилась Волочкова в беседе со "СтарХитом".