НАТО отказалась налаживать отношения с Россией после конфликта на Украине

После окончания конфликта на Украине нормализация отношений Североатлантического альянса с Россией не планируется. Ситуация останется такой же напряженной, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

По мнению Рютте, Москва не имеет права требовать отказа Североатлантического альянса от движения к российским границам. Генсек утверждает, что этот вопрос не связан с перспективами мирного урегулирования конфликта на Украине, это отдельный сюжет, передает Reuters.

Ранее Рютте назвал Россию наиболее серьезной угрозой для стран-участниц Североатлантического альянса. Генсек НАТО призвал страны-участницы увеличить оборонные расходы. По словам Марка Рютте, это необходимо в "современном и непредсказуемом мире".