Ищенко: Россия и США пока что ведут не переговоры, а консультации

Российско-американские консультации дали первые результаты, но как скоро Черноморская инициатива начнет реально работать? Как заставить киевский режим стать более договороспособным? И насколько серьезны призывы европейских "ястребов" отправить своих солдат на Украину?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.

"Американцы настаивают на том, чтобы переговоры концентрировались на преодолении украинского кризиса. А Россия заявляет, что хочет комплексного урегулирования в интересах всех. Стороны пока что ведут консультации и нащупывают площадки, на которых можно решать технические вопросы вроде дипломатических отношений. Решая эти вопросы, можно повышать уровень доверия и уровень взаимодействия", - отметил эксперт.

Полный комментарий Ростислава Ищенко смотрите в видео.