На СВО ушел добровольцем: подробности гибели призера Паралимпиады Александра Работницкого

В зоне спецоперации погиб серебряный призер Паралимпиады Александр Работницкий. Спортсмену был 31 год. О его гибели сообщила Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями.

Работницкого не стало 23 марта. На СВО паралимпиец ушел добровольцем. "Саша отстаивал честь России на различных международных соревнованиях, становясь победителем и призером. Его боевой дух не позволил оставаться в стороне", — рассказали в федерации.

Александр Работницкий был заслуженным мастером спорта. На чемпионате мира в 2019 году он завоевал золото в беге на 1500 метров в классе T20, а спустя два года выиграл серебро на Паралимпийских играх в Токио.