Парламент Эстонии лишил права голоса русскоязычных "неграждан"

Парламент Эстонии лишил права голоса обладателей статуса неграждан. Им разрешили проголосовать в последний раз на ближайших муниципальных выборах осенью 2025 года. Рийгикогу одобрил соответствующие поправки к конституции.

Решение поддержали 92 депутата, против проголосовали 7 парламентариев. По мнению авторов инициативы, это даст негражданам достаточно времени, чтобы подать заявление на получение эстонского гражданства, а в следующих муниципальных выборах примут участие в качестве граждан республики.

В Эстонии и в Латвии имеется категория неграждан. Большинство - русскоязычные жители. Представители категории не могут работать в органах власти, не могут объединяться в политические организации, не голосуют на парламентских выборах, однако имеют право голоса на муниципальных выборах. У них паспорта серого цвета, передает ТАСС.