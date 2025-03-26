Прекратить конфликт на Украине пока президентом является Владимир Зеленский невозможно. Глава киевского режима ни за что не согласится на мир.

Такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. По его словам, президенту США Дональду Трампу пора это признать.

"Зеленский не может остановить войну, потому что тогда вся коррупция и разрушения, которые он развязал, попадут под пристальное внимание. ВСУ нужно сдаться", — заявил профессор.

Отметим, что скоро будет год, как истек срок полномочий Зеленского. Выборы на Украине должны были пройти в мае 2024-го, но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию, пишет РИА Новости.