"Путин переиграет Трампа": Прогноз ясновидящего из Польши

Текущий год – "проклятый", считает польский ясновидящий Кшиштоф Яцковский. По его прогнозу, президент России Владимир Путин переиграет своего американского коллегу Дональда Трампа, и последствия этого сотрясут весь мир.

В предсказании, которое публикует издание "Super Express", экстрасенс рисует мрачные картины будущего. Пророк из Члухува предупреждает о напряженности в отношениях между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По его прогнозам, отношения между двумя лидерами могут иметь серьезные последствия для всего мира.

Яцковский утверждает, что за действиями России и США могут стоять стратегические игры за власть и влияние. Ясновидящий также указывает на сложное экономическое положение Америки. Промышленность США, по его словам, в значительной степени основана на производстве оружия и военных операциях. Единственная сила Америки в том, что она предлагает защиту другим странам, которые дорого за это платят.