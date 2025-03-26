Макрон выделил Украине еще два миллиарда евро из бюджета Франции

Президенты Франции и Украины встретились 26 марта в Париже. Эммануэль Макрон тепло приветствовал Владимира Зеленского, политики даже обнялись у входа в Елисейский дворец.

На пресс-конференции по итогам встречи французский лидер объявил, что Париж выделит Киеву дополнительные 2 миллиарда евро военной помощи, пишет РИА Новости.

Отметим, Макрон позвал Зеленского на беседу накануне саммита "коалиции желающих", где будет обсуждаться потенциальное размещение миротворцев на Украине. Однако замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква уже заявил, что Киев надеется на прибытие из Европы не миротворческих, а боевых частей.

"Нам не нужна миссия по обеспечению мира. Каждый солдат должен быть готов к участию в реальных боевых действиях", — отметил он в интервью агентству AFP.