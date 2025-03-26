Путин предложил Паслеру возглавить Свердловскую область

Президент России Владимир Путин предложил губернатору Оренбургской области Денису Паслеру стать временно исполняющим обязанности главы Свердловской области.

Также Путин предложил председателю правительства ДНР Евгению Солнцеву должность врио губернатора Оренбургской области.

Со своей стороны Паслер попросил у главы государства несколько месяцев на подготовку для работы в Свердловской области, сообщает РИА Новости.

Между тем, по словам Солнцева, все поручения Путина по восстановлению ДНР выполняются.

"Мы за три года восстановили 19 тысяч 337 объектов", - сказал он.

Путин поблагодарил Солнцева за проделанную в ДНР работу.