Новый российским посол в США Александр Дарчиев прибыл в свою официальную резиденцию в Вашингтоне.

Он отметил, что в настоящее время появилось "окно возможностей" для нормализации диалога между странами.

Другие заявления:

- Работа между Россией и США "взяла хороший темп, который можно и нужно наращивать";

- Расчистка "токсичного наследия", в том числе "санкционных завалов", требует больших усилий;

- Дарчиев пообещал "предметно заняться" возвращением конфискованных объектов России и возобновлением прямого авиасообщения между РФ и США;

- Путин и Трамп намерены восстановить межгосударственные связи и нормализовать работу дипмиссий, которая уже идет и нацелена на результат.