КНДР в короткие сроки нарастит производство военных беспилотников. Соответствующее поручение дал лидер страны Ким Чен Ын.

Он посетил испытания разведывательных БПЛА и ударных дронов с искусственным интеллектом. И дал высокую оценку работе конструкторов и действиям военных. На фотографиях также присутствует модернизированный самолет. Эксперты сходятся во мнении, что он оснащен системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Подобное средство разведки Пхненьян публично демонстрирует впервые.