С момента возобновления Израилем боевых действий погибли более 180 палестинских детей

ВВС США нанесли очередную серию ударов по позициям хуситов в Йемене. Авианалетам подверглись северные и южные районы столицы Саны, а также авиабаза. О погибших и разрушениях официальной информации пока нет.

В секторе Газа растет число жертв уже от израильских обстрелов. За сутки не менее 26 палестинцев погибли в результате ударов по лагерю беженцев Нусейрат, поселению Аль-Сафтави, гуманитарной зоне Аль-Маваси и городу Газа. В Джебалии убит пресс-секретарь движения ХАМАС.

В Ближневосточном агентстве ООН сообщили: с момента возобновления Израилем военных действий погибли более 180 палестинских детей. Между тем в Иерусалиме снова прошел массовый митинг за прекращение войны, отставку премьера Нетаньяху и возвращение заложников.