Путин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником

В России отмечают День войск национальной гвардии. Их история началась ровно 214 лет назад с появлением при Александре Первом батальонов внутренней стражи.
За более чем два века не раз менялись название, структура и задачи войск, но неизменными оставались верность долгу, мужество, профессионализм. Сегодня сотрудники Росгвардии защищают важные стратегические объекты страны, борются с терроризмом. Смело и решительно сражаются в зоне СВО и курском приграничье. Сопровождают колонны с гуманитарными грузами, помогают налаживать мирную жизнь в новых регионах.
С праздником действующих сотрудников и ветеранов поздравил Владимир Путин. Президент отметил - бойцы вносят весомый вклад в решение сложных и ответственных задач по защите правопорядка и безопасности граждан.
Хочу отдельно обратиться к росгвардейцам, которые участвуют в специальной военной операции, доблестно сражаются за Родину, за нашу свободу и суверенитет, выявляют и уничтожают вражеские диверсионные группы и схроны с оружием, помогают восстанавливать мирную жизнь в освобожденных городах и поселках. Благодарю вас за верность Отечеству, за железную волю, твердость духа и характера, готовность в самых трудных и опасных условиях до конца выполнить свой священный долг перед страной. И перед памятью наших товарищей, настоящих воинов, патриотов России, павших в этом праведном бою. Уверен, что опыт, полученный в суровых испытаниях, еще больше сплотит ряды войск Национальной гвардии, послужит дальнейшему повышению эффективности на всех участках вашей работы. В этом залог вашего высокого авторитета в обществе, уважения и доверия людей. Желаю вам новых успехов в нелегкой и благородной службе Отечеству и народу России. С праздником вас! С днем войск Национальной гвардии!