Путин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником

В России отмечают День войск национальной гвардии. Их история началась ровно 214 лет назад с появлением при Александре Первом батальонов внутренней стражи.

За более чем два века не раз менялись название, структура и задачи войск, но неизменными оставались верность долгу, мужество, профессионализм. Сегодня сотрудники Росгвардии защищают важные стратегические объекты страны, борются с терроризмом. Смело и решительно сражаются в зоне СВО и курском приграничье. Сопровождают колонны с гуманитарными грузами, помогают налаживать мирную жизнь в новых регионах.

С праздником действующих сотрудников и ветеранов поздравил Владимир Путин. Президент отметил - бойцы вносят весомый вклад в решение сложных и ответственных задач по защите правопорядка и безопасности граждан.