Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака

Овны
Вы на пороге перемен: завтра Новолуние в вашем знаке. Сегодня можно подвести итоги и решить, что оставить в прошлом, а что запланировать на год вперед.
Тельцы
Завтрашнее Новолуние - время внутренних открытий и поиска ответов на личные вопросы. Если что-то тревожит, вы сможете разобраться и решить проблему.
Близнецы
Не бойтесь проявлять инициативу и рассказывать о своих идеях, вести прямые эфиры, выступать. Сияйте, Новая Луна в Овне поддерживает ярких и смелых!
Раки
Хотите сделать карьеру - берите на себя ответственность на работе. Ваши усилия могут привести к важным результатам, даже если пока это не очевидно.
Львы
Вам захочется путешествовать, знакомиться с чем-то неизведанным. В Новолуние хорошо мечтать, но еще лучше – сделать первый шаг к цели.
Девы
Новая Луна поможет вам сформулировать новые финансовые цели. Хотите новый автомобиль, квартиру или может быть отпуск мечты?
Весы
Отношения – главная тема этой весны. И Новолуние тоже будет бить в эту точку. Правда, речь не о чем-то новом, а о работе над ошибками.
Скорпионы
Хороший момент, чтобы перестроить свой режим и избавиться от лишней рутины. Новолуние поможет вам перейти на ЗОЖ и стать бодрее, активнее.
Стрельцы
Запишите, чем вы мечтаете заниматься, что вас вдохновляет. Именно творческая энергия поможет добиться успеха во всех сферах жизни.
Козероги
Пришло время задуматься о переезде, ремонте или изменении атмосферы в доме. Также это хороший момент для восстановления отношений с близкими.
Водолеи
Удача ждет представителей знака в сфере обучения, коротких поездок и важных переговоров. Сейчас вы сможете четко формулировать мысли и находить нужные слова.
Рыбы
Какую сумму вы хотите зарабатывать через полгода? Запишите! Сейчас можно заложить основу для новых доходов или изменить свое отношение к деньгам.