Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака

Овны

Вы на пороге перемен: завтра Новолуние в вашем знаке. Сегодня можно подвести итоги и решить, что оставить в прошлом, а что запланировать на год вперед.

Тельцы

Завтрашнее Новолуние - время внутренних открытий и поиска ответов на личные вопросы. Если что-то тревожит, вы сможете разобраться и решить проблему.

Близнецы

Не бойтесь проявлять инициативу и рассказывать о своих идеях, вести прямые эфиры, выступать. Сияйте, Новая Луна в Овне поддерживает ярких и смелых!

Раки

Хотите сделать карьеру - берите на себя ответственность на работе. Ваши усилия могут привести к важным результатам, даже если пока это не очевидно.

Львы

Вам захочется путешествовать, знакомиться с чем-то неизведанным. В Новолуние хорошо мечтать, но еще лучше – сделать первый шаг к цели.

Девы

Новая Луна поможет вам сформулировать новые финансовые цели. Хотите новый автомобиль, квартиру или может быть отпуск мечты?

Весы

Отношения – главная тема этой весны. И Новолуние тоже будет бить в эту точку. Правда, речь не о чем-то новом, а о работе над ошибками.

Скорпионы

Хороший момент, чтобы перестроить свой режим и избавиться от лишней рутины. Новолуние поможет вам перейти на ЗОЖ и стать бодрее, активнее.

Стрельцы

Запишите, чем вы мечтаете заниматься, что вас вдохновляет. Именно творческая энергия поможет добиться успеха во всех сферах жизни.

Козероги

Пришло время задуматься о переезде, ремонте или изменении атмосферы в доме. Также это хороший момент для восстановления отношений с близкими.

Водолеи

Удача ждет представителей знака в сфере обучения, коротких поездок и важных переговоров. Сейчас вы сможете четко формулировать мысли и находить нужные слова.

Рыбы

Какую сумму вы хотите зарабатывать через полгода? Запишите! Сейчас можно заложить основу для новых доходов или изменить свое отношение к деньгам.