Песков: Кремль не забудет погибших на СВО военкоров

В Кремле соболезнуют в связи с гибелью военных корреспондентов, которые погибли в зоне специальной военной операции. Об этом рассказал в четверг, 27 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Говоря о гибели журналиста Первого канала Анны Прокофьевой, представитель Кремля отметил, что "она очень много делала для того, чтобы показать эту войну" и "геройство наших ребят", хотя имела возможность "спокойно работать в Москве или в не менее комфортных условиях".

Пресс-секретарь президента отдал должное мужеству, таланту и профессионализму Прокофьевой. Песков заверил в эфире Первого канала, что "мы всегда будем ее помнить так же, как всех ребят, которые отдали свою жизнь, рассказывая об этой войне всему миру и нашей стране, нашим согражданам".

За несколько дней в зоне специальной военной операции погибли трое российских журналистов, выполнявших свой профессиональный долг. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что киевский режим объявил охоту на российских военных корреспондентов — они стали мишенью украинских националистов.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что "наши военкоры проявляют огромное человеческое мужество, смелость, отвагу, даже самопожертвование, донося правду до наших сограждан и для граждан других стран".