Растет число добровольцев, решивших отправиться в зону СВО

Из важных документов с собой - паспорт и военный билет. Каждый день в Единый пункт отбора на улицу Яблочкова приходят добровольцы. Абсолютно разные по возрасту и по навыкам, с боевым опытом и без. Главное, что всех этих людей объединяет общая цель – защита Родины.

В Едином пункте отбора все как в МФЦ, никто не стоит в очереди, она здесь электронная. Искать кабинет тоже не придется, процесс организован по принципу одного окна. Первым делом добровольцы оформляют необходимые документы. Здесь же - медкомиссия и подбор специальности. Врачи тщательно изучают не только физическое состояние кандидатов, но и психическое.

"Мы здесь отбираем людей, которые полностью психоэмоционально устойчивые и, соответственно, могут выдерживать нагрузку и физическую, и психологическую", - отметил психолог Илья Лесовой.

Обследования вместе с оформлением документов занимают не больше трех часов. Если все в порядке, после подписания контракта кандидат уже становится действующим военнослужащим.

"Гражданские специальности, безусловно, учитываются, и о них необходимо сообщать командирам воинских подразделений непосредственно там, где будет проходить службу военнослужащий. Люди интересуются, больше всего, конечно, хотят БПЛА, в артиллерию. И часть из них жаждет проходить службу в штурмовых подразделениях", - рассказал офицер пункта отбора Юрий Самсонов.

В Единый пункт отбора на военную службу на улице Яблочкова в Москве могут обратиться жители любых регионов, а также иностранцы, причем работает он без выходных. Список мер поддержки для участников специальной военной операции со стороны государства постоянно растет. Помимо регулярной зарплаты, военнослужащие при заключении контракта сейчас получают единовременные выплаты: президентскую в размере 400 тысяч рублей и региональную. В Москве по распоряжению мэра Сергея Собянина добровольцам положена сумма в 1 миллион 900 тысяч.

Таким образом, за первый год службы бойцы получат от 5 миллионов 200 тысяч рублей. Запись в пункт отбора открыта и онлайн на портале mos.ru. Там же размещен перечень необходимых для заключения контракта документов.