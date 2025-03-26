Макрон хочет рассказать Трампу, что Европа может сделать для Украины

Сегодня, 27 марта, более 30 европейских лидеров соберутся в Париже, чтобы определить свою роль в переговорах о прекращении огня под руководством США. Среди вопросов, выдвигаемых на обсуждение, будет размещение миротворческих сил на Украине. Сообщается, что в саммите будет участвовать и Владимир Зеленский.

После этого, передает Bloomberg, французский лидер Эммануэль Макрон намерен позвонить своему американскому коллеге Дональду Трампу, чтобы рассказать ему о том, что Европа может сделать для Украины.

Отмечается, что до сих пор президент США отодвигал Европу на второй план, пытаясь ускорить переговоры с Украиной и Россией, и теперь у Европы остается все меньше времени, чтобы заявить о своих приоритетах. Европейский союз также рискует сорвать свои планы по значительному увеличению расходов на оборону по всему блоку, что является еще одним ключевым требованием Дональда Трампа.

Ранее французский лидер объявил, что Париж выделит Киеву дополнительные два миллиарда евро военной помощи. Макрон позвал Зеленского на беседу накануне саммита, где будет обсуждаться потенциальное размещение миротворцев на Украине. Однако замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква уже заявил, что Киев надеется на прибытие из Европы не миротворческих, а боевых частей.