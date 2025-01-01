Минздрав задумал изменить правила медосвидетельствования на опьянение

Правила проведения медицинского освидетельствования в России на состояние опьянения могут измениться с 1 сентября 2025 года. Это следует из проекта приказа российского Министерства здравоохранения.

Согласно документу, выдержки из которого приводит РИА Новости, он затрагивает проверку на алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение. В случае вступления приказ будет действовать до 1 сентября 2031 года.

В частности, в проекте приказа содержится норма о том, что при оказании экстренной помощи пострадавшим в ДТП, а также лицам с признаками отравления наркотическими средствами, ядовитыми или психотропными веществами осуществляется отбор биологических объектов (моча и кровь), которые надлежит хранить в течение недели и при необходимости исследовать.

Минздрав также хочет уточнить вопрос получения информированного добровольного согласия на проведение медицинского освидетельствования и основания вынесения заключения об отказе от него.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил с предложением запретить продажу алкоголя тем, кому не исполнился 21 год. Повышение планки с нынешних 18 лет призвано сократить число преступлений, совершаемых в состоянии опьянения.

Между тем с января 2025 года в России увеличены штрафы за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения — с 30 до 45 тысяч рублей. За соответствующую норму в конце 2024 года проголосовали депутаты Государственной думы.