Специалист рассказал, что Татьяна Овсиенко сделала со своим лицом

Татьяна Овсиенко прославилась благодаря участию в музыкальной группе "Мираж". Однако настоящий успех певицу ждал, когда она запустила сольную карьеру. Ее песни "Школьная пора", "Женское счастье" и "Дальнобойщик" до сих пор пользуются огромной популярностью. А вот сама Овсиенко в какой-то момент ушла в тень.

Лишь недавно она снова стала появляться в медийном пространстве. Сама Татьяна утверждает, что сознательно сделала паузу, не став уточнять причины такого решения. Теперь же певица снова участвует в концертах, выступает, дает интервью. Причем многочисленные поклонники в Сети утверждают, что Овсиенко сильно преобразилась в лучшую сторону. Некоторые подозревают, что артистка прибегла к помощи пластического хирурга.

Впрочем, сама певица прямо говорит, что лишь колола себе ботокс, а вот ложиться под нож пластического хирурга страшно боится. Что же на самом деле сделала со своим лицом Татьяна Овсиенко, программе "Хватит слухов!" сообщила косметолог Алла Ветрова, внимательно оценившая свежее фото артистки.

"Я как эксперт могу отметить, что здесь была проведена круговая блефаропластика, скорее всего, даже круговая подтяжка лица, также контурная пластика губ, контурная пластика скуловой зоны, ботокс, и, конечно же, очень много процедур на тонус кожи", - проанализировал новую внешность артистки специалист.

Сама Татьяна Овсиенко утверждает, что ее лица хирург не касался.

"Я никогда ничего с собой не делала. Я просто хочу стареть со своими морщинками, со своим возрастом, я к нему уважительно отношусь", - заявила певица.