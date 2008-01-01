Куда москвичи идут, когда требуется ремонт мебели? Рассказываем, кто спасет вашу мебель от поломок и неисправностей

Мягкая мебель, как домашний питомец: она делит со своим владельцем радости и невзгоды, согревает в холодные вечера и становится свидетелем самых важных моментов в жизни семьи.

Но, как и все живое, она тоже требует внимания, ухода, а со временем стареет и изнашивается: а пружинный блок начинает скрипеть, обивка рвется и выцветает, подлокотники протираются.

В такой ситуации, конечно, проще всего пойти и купить новый диван или кресло. Но вы видели цены? На новую мебель они сегодня такие, что можно не один месяц питаться только гречкой, чтобы осилить такие расходы.

Что делать? Ответ прост: ремонтировать.

В нынешних реалиях с ростом цен и высокой инфляцией ремонт мебели и в целом услуги по восстановлению и вторичному использованию прежних вещей становятся все популярнее. И это не удивительно, потому что это действительно разумный, практичный и экономичный вариант. Согласитесь, даже если вы решите перетянуть весь диван дорогой тканью, вы все равно потратите меньше, чем на средний хороший вариант из магазина.

Но где найти тех, кто сделает работу по восстановлению мебели качественно? Ведь доверить свой любимый диван или кресло первому попавшемуся мастеру — рискованно.

Если вы живете в Москве и хотите качественно, в короткие сроки и по приемлемой цене заменить обивку мебели или отремонтировать диван, рекомендуем не экспериментировать, а сразу обратиться на фабрику, которая уже 17 лет не только спасает мягкую мебель, но и бережет нервы ее владельцев.

Фабрика по ремонту мебели Bkremont работает на рынке ремонта и перетяжки мебели в Москве с 2008 года, и за это время компания заслужила безупречную репутацию среди клиентов. И многие не только часто повторно обращаются за ремонтом других своих изделий, но и рекомендуют мастеров Bkremont своим близким.

Почему из десятков мастерских мы выбираем именно московскую фабрику по ремонту мебели Bkremont?

За их опыт и профессионализм

За 17 лет они научились всему: от замены одной пружины до полной реставрации антикварного гарнитура. У фабрики есть свое производство на территории Москвы, современное оборудование и штат настоящих мастеров, которые знают свое дело лучше, чем вы знаете героев вашего любимого сериала.

Выезд мастера

Не хотите везти диван через весь город? Никаких проблем! Специалисты компании приедут к вам домой, оценят состояние мебели и предложат варианты устранения неисправностей.

Отдел качества

Главный принцип фабрики по ремонту мебели — качество услуг, к которому не придраться. И чтобы соответствовать этой концепции, был создан целый отдел, где после ремонта каждое изделие проходит строгий контроль. Так что можете быть уверены: брака не будет.

Доступные цены

Да, качество услуг фабрики Bkremont на высоте, но и цены остаются адекватными. Никаких космических сумм — только разумные тарифы, которые не ударят по вашему кошельку, но принесут радость дальнейшего использования вашего привычного дивана или массажного кресла.

Любовь к своему делу

Команда Bkremont не просто работает — она помогает людям сохранять уют в доме. И это читается в каждом отзыве клиентов.

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