Захарова посочувствовала новому послу России в США

Новый посол России в США Александр Дарчиев приступает к исполнению своих обязанностей в сложных условиях. На это указала в четверг, 27 марта, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Как отметила чиновница, ситуация крайне сложная, учитывая, что "столько лет предыдущие американские администрации разрушали эти двусторонние отношения".

Также Захарова рассказала, что Дарчиеву предстоит "восстанавливать и работу посольства в том смысле, что она была заблокирована практически много лет предыдущей администрацией" Соединенных Штатов, сообщает РИА Новости.

Сам Дарчиев по прибытии в Вашингтон рассказал, что "расчистка токсичного наследия, включая санкционные завалы, требует еще больших усилий". При этом посол подчеркнул, что работа по всем направлениям взаимодействия уже ведется, причем и Москва, и Вашингтон демонстрируют нацеленность на результат.

Ранее прежний российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркивал, что "мы навязываться в партнеры не собираемся", хотя "Россия открыта к честному и равноправному диалогу, если и когда американцы для этого созреют".

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Джо Байден в бытность президентом Соединенных Штатов допустил огромную ошибку, разрушив диалог с Россией и отказавшись прислушиваться к нашей стране.