Умерла звезда шоу "Битва экстрасенсов" Юлия Корнеева

О смерти Юлии Корнеевой сообщил Никита Турчин. По его словам, женщину обнаружил мертвой ее избранник. Что стало причиной смерти ясновидящей, пока неизвестно. При этом Турчин подчеркнул, что у Корнеевой не было проблем с алкоголем и запрещенными веществами, передает Starhit.

"Я знаю, что она уже полтора года не пила алкоголь и на здоровье не жаловалась. Также я знаю, что у нее были очень плохие отношения с соседями. И как ни странно, с недавнего времени в этом подъезде начали умирать люди. Умерло уже пять или шесть человек. Что это? Роковое совпадение, проклятие дома или отравление газом, или водой будут выяснять специалисты", - рассказал Никита Турчин.

Ранее победитель шоу "Битва экстрасенсов" Мехди Эбрагими Вафа рассказал, по каким признакам можно отличить настоящего экстрасенса от шарлатана. Мужчина подчеркнул, что неподготовленному человеку сделать это непросто. Тревожным сигналом может стать большое количество сеансов, стопроцентная гарантия для тяжелобольных и отсутствие облегчения после общения со специалистом. Шарлатаны, в отличие от настоящих экстрасенсов, любят использовать во время сеансов большое количество "магической" атрибутики.