Российская сторона выдвигала ряд условий, на которых соглашалась возобновить действие так называемой черноморской мирной инициативы, предполагающей безопасность судоходства в Черном море. Об этом в среду, 26 марта, рассказал госсекретарь США Марко Рубио.

Как отметил американский политик, "некоторые из этих условий включают санкции, которые не являются нашими" — речь идет о снятии рестрикций, введенных в отношении России Европейским союзом.

Рубио призвал провести переоценку действующей глобальной архитектуры ограничительных мер. Также он рассказал, что Вашингтон продолжает консультации с Киевом и Москвой, по возвращении переговорщиков из Саудовской Аравии планирует проанализировать позиции сторон конфликта на Украине, сообщает РИА Новости.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подтверждал, что на российско-американских переговорах в Эр-Рияде обсуждались прежде всего вопросы безопасного судоходства в Черном море. Москва согласна с возобновлением черноморской инициативы в приемлемой для всех форме, поскольку переживает за голодающие страны Африки, глобального Юга и Востока.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что у России богатый опыт реализации Черноморской инициативы. Москва выполняла все условия соглашения, хотя украинская сторона и ее кураторы свои обязательства так и не выполнили.