Названа причина смерти ведущего Алексея Веселкина

26 марта умер известный ведущий Алексей Веселкин. Сообщается, что он больше года болел раком крови. По информации Mash, Веселкин умер в своей квартире в московском Митине поздно вечером от осложнений на фоне лейкоза. Тело ведущего обнаружила его супруга около полуночи в квартире на Пятницком шоссе, сообщает SHOT. Приехавшие медики констатировали смерть.

Со слов блогера Стиллавина, Алексей до последнего верил, что вылечится, и хотел работать в эфире, хотя сил уже не было.

Напомним, Алексей Веселкин является заслуженным артистом России, в разные годы он вел популярные телешоу, такие как "До 16 и старше", "Детский час", "Царь горы" и многие другие. Также работал на радио, снимался в кино (играл в сериале "Не родись красивой").

Кроме того, Веселкин более 40 лет играл в Российском академическом молодежном театре (РАМТ), сыграв почти 60 ролей.

"Артист удивительной творческой энергии, колоритный, темпераментный, человек с искрометным чувством юмора и магнетическим взглядом. Алексей Алексеевич, дорогой, как же нам всем будет вас не хватать… Глубочайшие наши соболезнования родным и близким. Держитесь, пожалуйста! Мы с вами", - сообщается на официальном сайте театра.