Генсек НАТО подтвердил гибель американских солдат на учениях

Четыре военнослужащих армии США погибли в ходе учений в Литве. Об этом рассказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.

По словам политика, которого цитирует Associated Press, во время плановых учений произошел несчастный случай. Детали инцидента не разглашаются.

Рютте отметил, что у руководства НАТО "пока не так много информации, так что мы не знаем детали". Он выразил соболезнования родным и близким погибших военных.

Ранее сообщалось, что южнокорейский истребитель по ошибке сбросил восемь бомб на жилой район вблизи границы с КНДР. Инцидент произошел во время учений ВВС Южной Кореи и Соединенных Штатов. Не менее 15 человек получили ранения.

Между тем норвежцы массово жалуются на последствия учений НАТО: действия военных привели к загрязнению окружающей среды и повреждению имущества гражданских лиц. Жители Норвегии подали иски о компенсации ущерба в совокупности на 1,3 миллиона долларов.