Собянин рассказал, как Некрасовская линия метро разгрузила юго-восток Москвы

Некрасовской линией Московского метро за пять лет с момента её открытия воспользовались более 200 миллионов пассажиров.

Как рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин, ветка помогла кардинально решить транспортную проблему на юго-востоке столицы, где много быстроразвивающихся районов.

Это первая линия московской подземки, при строительстве которой работал 10-метровый тоннелепроходческий комплекс. Для обслуживания ветки возвели электродепо "Руднёво". Затем были организованы и пересадки на Большую кольцевую, МЦК и МЦД.