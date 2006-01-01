Как москвичка и ее семья помогают участникам СВО и жителям новых территорий

Москвичи ежедневно помогают участникам специальной военной операции и проживающим на новых и приграничных территориях России. Они передают шефскую помощь, а также гуманитарные грузы, собранные в штабах "Москва помогает". Один из таких неравнодушных людей — руководитель гуманитарных миссий Оксана Челмодеева.

Она начала заниматься волонтерством в далеком 2006 году. Тогда женщина помогала в поиске пропавших людей. С 2016 года присоединилась к социальным проектам, а через три года открыла свой центр.

Подробнее — на сайте mos.ru.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве свыше пятисот компаний выпускают критически важную продукцию для армии и флота: от одежды и лекарств до беспилотников и средств ПВО. Важную роль играют некоммерческие организации и сами москвичи. Они собирают для военнослужащих гуманитарную помощь, передают письма и подарки.