Минцифры предложило ввести выплаты за гибель военкоров

В России необходимо учредить федеральные единовременные выплаты для военных корреспондентов, работающих в зоне специальной военной операции, в случае их ранения или гибели. С такой инициативой выступило в четверг, 27 марта, российское Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Ведомство подчеркнуло, что на военкорах лежит "особая миссия освещать происходящие события в условиях ежедневного, ежечасного риска". Задачей властей государства является поддержка журналистов, чтобы они знали, что их труд важен и ценен.

На фоне гибели троих российских журналистов в зоне СВО всего за несколько последних дней Минцифры отметило, что, хотя военкоры, не являются участниками боевых действий, они ежедневно рискуют жизнью, а потому им необходима дополнительная поддержка от государства.

В числе прочего министерство предлагает учредить звание "ветеран военной журналистики". Оно обеспечит обладателю, а также его родственникам доступ к мерам социальной поддержки и льготам.

Наряду с этим Минцифры просит увеличить размер компенсации сотрудникам СМИ, пострадавшим при выполнении поручения редакции в особых условиях, а также родственникам погибших журналистов. Такие компенсации, согласно действующему законодательству, выплачивает редакция, сообщает "Интерфакс".

Ранее официальный представитель главы государства Дмитрий Песков подчеркивал, что в России всегда будут помнить и не забудут погибших военных корреспондентов — "всех ребят, которые отдали свою жизнь, рассказывая об этой войне всему миру и нашей стране, нашим согражданам".

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявлял, что в нынешних условиях работа в информационном пространстве — это очень важное поле боя. Он подчеркнул, что работа в средствах массовой информации во время СВО — это еще и огромная ответственность.