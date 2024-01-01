Адвокат Прилучного заявил, что Муцениеце сама не хочет общаться с сыном

На днях в результате очередного судебного заседания Павел Прилучный сумел уменьшить сумму алиментов на сына Тимофея и дочь Мию, которых ему родила бывшая супруга, актриса Агата Муцениеце. Отметим, что с лета прошлого года 12-летний мальчик живет с отцом, хотя, согласно промежуточному судебному решению, должен был быть с матерью.

В начале года Тимофей отмечал день рождения. Якобы Агате Муцениеце не удалось его поздравить. Появилась информация, будто он отписался от нее во всех соцсетях и даже заблокировал. А недавно актриса призналась, что случайно встретилась с сыном в торговом центре, и их общение прошло не так хорошо, как ей бы хотелось. Однако адвокат Павла Прилучного утверждает, будто это сама Агата не желает идти на контакт с сыном.

"Сначала у него действительно была обида на маму, что она предала его мнение: разрешила переехать к отцу, а потом стала отказываться. Но потом Тимофей предпринимал попытки общаться с матерью. Он ей писал поздравления, звонил. С 18 октября 2024 года, как была назначена экспертиза, и до 26 марта, она ни разу не написала, ни позвонила сыну", - приводит слова адвоката актера Оксаны Даниеловой Dark Voice.