Замглавы МИД Руденко: Ким Чен Ын едет в Россию

Замглавы МИД Андрей Руденко объявил о том, что готовится визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию. Однако когда именно это случится, пока точно неизвестно, передает ТАСС. Также он заявил, что в целях продолжения стратегического диалога с КНДР Пхеньян посетит глава МИД России Сергей Лавров.

Буквально на днях российские власти выразили признательность КНДР за солидарность по всем острым проблемам мировой политики. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в ходе переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном отметил, что особую благодарность Москва испытывает к Пхеньяну в связи с солидарной позицией по украинскому вопросу.

Ранее Россия и КНДР подписали договор о стратегическом партнерстве, содержащий, в числе прочего, пункт о взаимной военной помощи. В Кремле объяснили, что этот момент является нормальной международной практикой для стран, которые имеют протяженную общую границу.