Компания Ariston объявила о возвращении на российский рынок

Производитель бытовой техники, водонагревателей и отопительного оборудования Ariston объявил о возвращении на российский рынок. Заявление соответствующего содержания итальянская компания обнародовала в четверг, 27 марта.

В менеджменте Ariston заверили в готовности "возобновить сотрудничество с нашим российским местным руководством, полностью соблюдая существующие санкции, и продолжить наше наследие в стране".

Руководство итальянского производителя уже начало переговоры с российским руководством. Такое решение было принято после того, как президент России Владимир Путин отменил решение о передаче активов Ariston в нашей стране "Газпром Бытовые Системы". Вслед за этим Ariston объявила о восстановлении контроля над дочерней российской компанией "Аристон Термо Рус", в которой прежде вводилось внешнее управление, сообщает РБК.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин предупреждал, что возвращение иностранного бизнеса на российский рынок — задача непростая, поскольку освободившиеся ниши давно заняты российским бизнесом. Это подтверждает рост макроэкономических показателей.

Российский лидер Владимир Путин рассказал, что уход иностранных брендов и компаний с нашего рынка не особенно нас расстроил. Более того, сельскохозяйственные производители упрашивали российские власти: "Только никого не пускайте на наш рынок! Мы сами все сделаем. Кроме бананов, конечно". В итоге, по словам президента, "и бананы начали выращивать — дороговато, правда".