Выставка "Культура для Победы" открылась в Москве. Проект посвящен роли деятелей искусства в годы Великой Отечественной и приурочен к 80-летию разгрома фашистов.

Экспозиция рассказывает о реальных событиях, а главными героями стали люди, чья самоотверженная работа часто оставалась незамеченной, но сыграла важную роль в военное время.

На выставке представлены личные вещи, архивные документы и художественные произведения. Она пройдет также в Волгограде, Ростове-на-Дону, Липецке, Туле, Якутске и Тюмени.