Задержаны исполнители и заказчик поджога машин во Владивостоке

Поджигатели недолго скрывались от правоохранителей. Сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии установили и задержали не только исполнителей, но и организаторов преступления. В ходе расследования выяснилось, что двое мужчин получили заказ на поджог. По их плану, сгореть должен был один автомобиль, но выгорела вся стоянка.

"Мужчины, вооружившись 5-литровой канистрой бензина, проследовали на место. Облили заказанный автомобиль, подожгли транспортное средство, после чего произошло возгорание. Выполнив заказ, мужчины получили денежное вознаграждение", - сообщили в МВД.

Из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся и на соседние авто. В результате подозреваемые превратили в обгоревший металлолом 22 машины.

Задержанные - жители Владивостока. Исполнителям 39 и 49 лет. Заказчику 47. Все мужчины ранее судимые. В отделе полиции они признались в содеянном и... извинились. Но извинения вряд ли устроят тех, кто остался без машин. Сумму ущерба еще подсчитывают. Расследование уголовного дела продолжается.