В Якутии началось исследование уникальной для научного мира находки

Научный мир замер в ожидании, а этот международный семинар ученые уже называют сенсационным. Мамонтенок Яна, несмотря на юный возраст, а ей всего-то было около года, может помочь человечеству ответить на очень важные вопросы. Какой был климат на Земле 50 тысяч лет назад? Чем болели и чем питались млекопитающие? Как защищались от холода? А все благодаря исключительной сохранности мумии. У мамонтенка в наличии и чудесные маленькие уши, и хобот, что большая редкость.

"Сохранились внутренние органы, фрагменты кишечного тракта. И, скорее всего, там сохранилась дыхательная система, легкие. Возможно, сердце", - предположил Гаврил Новгородов, научный сотрудник лаборатории музея мамонта Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова.

Результатов исследований с нетерпением ждут и два жителя Верхоянского района Якутии. Именно они летом прошлого года обнаружили мамонтенка в провале Батагайка. Передняя часть лежала на глубине 40 метров. А задняя оставалась в мерзлоте. Мужчины мешкать не стали. Не просто вынесли находку на поверхность, но вполне профессионально соорудили для нее ледник. Дело в том, что в этом провале за последние 16 лет кого только ни находили: Батагайского бизона, мумию копытного лемминга, верхоянскую лошадь. Так что местные умеют определять останки вымерших животных не хуже, чем жители центральной части России - ложные опята.

Узнавшие о находке ученые моментально примчались к провалу и доставили мамонтенка в Северо-Восточный федеральный университет. Действовали крайне осторожно.

В ходе семинара проведут множество исследований, но большинство ждет результаты молекулярно- генетических экспертиз. Ученые начали работу над геномными данными. А неравнодушная общественность в очередной раз заговорила о клонировании мамонтов. Может, с Яной повезет? И ее клон будет мирно пастись у Батагайского кратера? В Якутии места всем хватит.