Более 20 тысяч человек эвакуированы из-за пожаров в Южной Корее

В Южной Корее бушуют лесные пожары - сильнейшие за всю историю. Жертвами стихии - уже стали 26 человек, огонь продолжает распространяться.

Из-за засушливой погоды ситуацию не удается взять под контроль. По последним данным, пламя уже уничтожило больше 36 тысяч лесных гектаров. Повреждено свыше 300 строений, в том числе жилые дома, цеха и объекты культурного наследия. Более 20 тысяч человек эвакуированы.

Для борьбы с пожаром мобилизованы более 9 тысяч специалистов и около 120 вертолетов. Генконсульство России в Пусане призывает наших соотечественников соблюдать осторожность и избегать посещения районов стихийного бедствия.