Глава Гагаузии попросила Путина о помощи

Глава Гагаузии (автономное территориальное образование в составе Республики Молдова) Евгения Гуцул обратилась к президенту России Владимиру Путину с призывом оказать давление на молдавские власти для ее скорейшего освобождения.

В обращении к российскому лидеру Гуцул назвала обвинения в свой адрес в рамках уголовного дела о финансировании избирательной кампании абсурдными и политически мотивированными.

При этом глава Гагаузии обвинила официальный Кишинев в том, что он методично разжигает внутреннее противостояние и преследует сторонников братских отношений с Москвой.

Евгения Гуцул попросила Путина "как лидера великой державы и исторического защитника прав народов" задействовать все возможные механизмы давления на молдавские власти, чтобы добиться ее освобождения, а также поддержать автономию Гагаузии, сообщает ТАСС.

Ранее депутат молдавского парламента от блока "Победа" Вадим Фотеску рассказал, что задержанная Гуцул "настроена по-боевому" и просит жителей Гагаузии не сдаваться, потому что "если они опустят руки, то они потеряют автономию".

Между тем Республика Молдова оказалась на пороге раскола из-за отношения граждан к лозунгу евроинтеграции. Директор Центра научной дипломатии и перспективных академических инициатив МГИМО Вячеслав Сутырин подчеркивал, что молдавские граждане не поддерживают "оголтелую евроинтеграцию и румынизацию".