ФСБ раскрыла схему вербовки россиян Киевом под прикрытием американской фирмы

Федеральная служба безопасности России воспрепятствовала вербовочной кампании украинских спецслужб, которые действовали под прикрытием экспертно-аналитической американской компании RAND Corporation (признана в России нежелательной организацией). Об этом в четверг, 27 марта, рассказали в Центре общественных связей ФСБ.

Как уточнили в ведомстве, сотрудники украинских спецслужб через мессенджеры обращаются к гражданам России, предпочтительно связанным с военной службой. Им предлагается за деньги сотрудничать с американской компанией.

Киев при этом преследует цель получения секретных материалов о боевом применении стратегической авиации ВКС России, а также о численности и дислокации подразделений российской армии, задействованных в специальной военной операции на Украине, цитирует сообщение ФСБ "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что спецслужбы пресекли попытку военной разведки Украины получить персональные данные российских школьников через рассылку с сайтов патриотических организаций молодежи. Киев планировал в дальнейшем вербовать подростков и вовлекать их в противоправную деятельность.

В информационном центре Национального антитеррористического комитета России (НАК) отмечали, что для вербовки россиян Киев использует самые низкие приемы: телефонное мошенничество, угрозы и шантаж.