"Это любовь на всю жизнь": Екатерина Климова выступила с признанием

Екатерина Климова считается не только одной из самых красивых актрис отечественного кинематографа, но и весьма востребованной. Ее рабочий график расписан на месяцы вперед. Актриса задействована в различных съемках и записях.

Однако немало времени Климова уделяет театру. Она занята в нескольких постановках, с которыми разъезжает по разным российским городам. Екатерина не скрывает, что обожает играть на театральных подмостках. В честь Дня театра артистка опубликовала откровенное признание в своем официальном телеграм-канале.

"Театр — это не просто сцена, кулисы и прожекторы. Это живое дыхание искусства, где каждое движение, каждая интонация рождают эмоции, которые невозможно забыть. Это место, где можно прожить тысячу жизней, заглянуть в самые глубокие уголки души, увидеть мир глазами другого человека. Для меня театр — это любовь на всю жизнь. Это волнение перед выходом на сцену, особая атмосфера за кулисами, тепло зрительского зала. Это место, где рождаются чудеса", - призналась Екатерина Климова.