Евросоюз в обозримом будущем не собирается вносить изменения в санкционный режим против России, включая отстранение российских банков от системы обмена банковскими данными SWIFT. Так утверждают информированные дипломатические источники.

Как отмечают собеседники Euractiv, SWIFT базируется в Бельгии, а потому подпадает под европейские правила и законодательство Евросоюза о санкциях. Без воли ЕС переподключить российские банки к этой системе нельзя — Соединенные Штаты, невзирая на свои договоренности с Россией, не могут повлиять на это.

Представитель Немецкого института международных отношений и политики безопасности Янис Клюге отметил, что американский президент Дональд Трамп теоретически может попытаться оказать давление на SWIFT, что "существенно осложнит им жизнь". Однако система, по мнению эксперта, все равно не сможет пойти против правил ЕС.

В феврале Евросоюз обнародовал очередной, уже шестнадцатый по счету, пакет антироссийских санкций. В рамках этих ограничительных мер еще несколько кредитно-финансовых организаций в нашей стране отключили от системы SWIFT.

После отключения ряда российских банков от международной системы SWIFT Центробанк занялся созданием собственной Системы передачи финансовых сообщений. Постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов рассказал, что на полуострове разрабатывают локальную замену системы по обслуживанию международных платежей SWIFT.