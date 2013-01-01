В близком окружении сообщили о печальном состоянии Михаэля Шумахера

Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" немец Михаэль Шумахер находится в печальном состоянии. Об этом заявил репортер германского телеканала RTL Феликс Горнер, который входит в близкое окружение именитого гонщика.

"Ситуация очень печальная. Ему нужна постоянная забота, и он полностью зависит от своих опекунов. И он больше не может выражать свои мысли вербально", - сообщил Горнер Daily Mail.

По его словам, доступ к Шумахеру имеют не более 20 человек. Горнер совершенно согласен с таким решением близких гонщика. Он уверен, что они действуют исключительно в интересах спортсмена.

Напомним, Михаэль Шумахер получил черепно-мозговую травму, катаясь на горных лыжах в Альпах в декабре 2013 года. Он выехал за пределы трассы, споткнулся о камень, ударился головой о выступ скалы и впал в кому. Однако гонщик пришел в себя и сейчас проходит реабилитацию. Тем не менее, младший брат Михаэля Ральф Шумахер заявил, что его возвращение к полноценной жизни маловероятно.